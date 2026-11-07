С января по октябрь 2026 года в девяти странах Африки подтвердили 67 случаев желтой лихорадки, 18 человек умерли. Об этом со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения сообщает Premium Times Nigeria.

Случаи зафиксировали в Буркина-Фасо, Камеруне, Центральноафриканской Республике, Кот-д’Ивуаре, Гане, Гвинее, Либерии, Нигерии и Того. Данные отражают информацию, доступную по состоянию на 12 октября. ВОЗ сообщила, что передача вируса продолжается в Африканском регионе, а недавние вспышки наиболее сосредоточены в отдельных частях Западной Африки, в частности вблизи международных границ.

Больше всего случаев в Кот-д’Ивуаре

Наибольшее количество подтвержденных инфекций зарегистрировали в Кот-д’Ивуаре — 30 случаев и 10 смертей. В Буркина-Фасо выявили 15 случаев, три человека умерли. Камерун сообщил о девяти случаях и одной смерти.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

В Нигерии подтвердили четыре случая, один из них завершился смертью. В Гане также выявили четыре случая, но зафиксировали три смерти. Либерия сообщила об одном лабораторно подтвержденном случае, Центральноафриканская Республика — о двух, Гвинея и Того — об одном в каждой стране. Смертей среди подтвержденных случаев в ЦАР, Гвинее и Того не было.

Оценка риска и вакцинация

27 октября ВОЗ оценила общий риск для общественного здоровья в Африканском регионе как умеренный, в то же время глобальный риск назвала низким. Организация считает вероятными дальнейшую передачу инфекции и новые случаи из-за пробелов в вакцинации, проблем с эпиднадзором и лабораторным тестированием, нехватки ресурсов и сложного доступа к отдельным сообществам.

Среди факторов распространения ВОЗ назвала частые трансграничные перемещения, неравномерный охват вакцинацией и условия, благоприятные для распространения комаров-переносчиков. Организация подчеркнула, что вакцинация является наиболее эффективным способом профилактики: одна доза обеспечивает пожизненную защиту.

Читай нас в