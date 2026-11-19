Исследование с участием детей из США и канадской провинции Онтарио связало более высокую суммарную дозу ионизирующего излучения от медицинской визуализации в детстве с большим риском опухолей головного мозга. Работу возглавили исследователи Калифорнийского университета в Дейвисе и Калифорнийского университета в Сан-Франциско, сообщает News-Medical со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале JAMA.

Авторы проанализировали электронные медицинские записи более чем 3,7 млн детей. За участниками наблюдали с рождения в среднем 12,3 года, оценивая суммарную дозу облучения мозга от всех видов медицинской визуализации, использующих ионизирующее излучение.

Результаты исследования

За время наблюдения в группе диагностировали 1536 опухолей головного мозга. Большинство случаев — 64,5% — выявили в возрасте от 2 до 10 лет, а 82,5% опухолей классифицировали как агрессивные. Риск возрастал с увеличением накопленной дозы облучения, причем связь была сильнее для агрессивных опухолей.

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Доза, эквивалентная одному исследованию компьютерной томографии головы, ассоциировалась с повышением риска опухоли головного мозга в 1,8 раза. По расчетам авторов, это соответствует приблизительно восьми дополнительным случаям на 10 тысяч детей до 21 года или одному дополнительному случаю на 1266 КТ-исследований головы.

Обоснование обследований

В течение периода наблюдения одно КТ-исследование головы прошли 4,3% детей, два — 0,9%, три или более — 0,4%. Исследователи также оценили, что 10,1% опухолей головного мозга у детей и подростков могут быть связаны с облучением во время медицинской визуализации.

В то же время авторы подчеркнули, что абсолютный риск остается небольшим, а медицински необходимые обследования могут быть жизненно важными. Они призвали обосновывать каждое исследование с ионизирующим излучением и применять наименьшую дозу, при которой можно получить информацию, необходимую для лечения. Особое внимание, по их словам, следует уделять КТ головы, которое дает мозгу значительно более высокую дозу облучения, чем большинство других видов визуализации.

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