Во время планового тестирования на прошлой неделе на игровой площадке дошкольного учреждения в Кэптенс-Флет в Австралии обнаружили уровень свинца, в восемь раз превышающий порог для уведомления. Уличную площадку и сад закрыли в качестве меры предосторожности, однако учреждение продолжает работать, а детей пока держат в помещении, сообщает ABC News.

Агентство по охране окружающей среды штата Новый Южный Уэльс заявило, что работы по снижению риска должны завершиться в ближайшие дни. Дошкольное учреждение ожидает возобновления нормальной работы в понедельник. Регулятор также сообщил, что дополнительные проверки на прошлой неделе и в день заявления не выявили новых повышенных уровней свинца.

Загрязнение с 2021 года

В 2021 году в поверхностных почвах Кэптенс-Флет, расположенного примерно в 40 километрах от Канберры, обнаружили свинец. Это произошло примерно через четыре десятилетия после закрытия золотого рудника Lake George. Тогда дошкольное учреждение пришлось закрыть и перенести, поскольку почва в районе старой площадки была глубоко загрязнена свинцом.

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Президент Ассоциации сообщества Кэптенс-Флет Элланор Павлович назвала новое выявление загрязнения разочаровывающим и задалась вопросом, почему его зафиксировали после предыдущего тестирования участка. В то же время она сказала, что EPA быстро действует в отношении самого дошкольного учреждения, но призвала ускорить устранение рисков для детей и частных земельных участков в городке.

Фонд для частных участков

Жители Кэптенс-Флет могут зарегистрироваться для доступа к общественному фонду в размере 1 миллиона австралийских долларов, который должен помочь устранить свинцовое загрязнение на частных территориях. Программа также предусматривает бесплатное тестирование почвы EPA, результаты которого должны определить дальнейшие меры по снижению рисков.

Павлович выразила опасения, что этих средств может не хватить на весь городок. Депутат от Монаро Стив Вон заявил, что будет добиваться дополнительного финансирования, если выделенной суммы окажется недостаточно. По его словам, на новом участке дошкольного учреждения обнаружили небольшую зону с потенциально повышенным уровнем свинца, и риск там не столь значителен, как на предыдущем месте возле шахты.

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