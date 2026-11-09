В долине Ламбаеке на севере Перу исследователи выявили низкий уровень межличностного насилия среди проанализированных человеческих останков, хотя местные общества практиковали человеческие жертвоприношения. Как сообщает Live Science, ученые изучили скелетные останки 1519 человек, живших в регионе приблизительно между 1500 годом до нашей эры и 1800 годом нашей эры.

Следы травм на останках

У 25 скелетов, или 1,6% выборки, обнаружили травматические повреждения, совместимые с межличностными конфликтами. Еще у 77 человек, или 5,1%, зафиксировали травматические повреждения костей вне черепа, которые признали совместимыми с последствиями несчастных случаев. Авторы также не выявили связи между полом человека и уровнем насилия.

Исследование опубликовали 8 ноября в журнале Frontiers in Environmental Archaeology. Его авторами являются биоархеолог Томас Снайдер из Нью-Йоркского университета и профессор антропологии Университета Джорджа Мейсона Хааген Клаус.

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Возможные объяснения

В долине Ламбаеке в разные периоды происходили массовые человеческие жертвоприношения. По словам Клауса, на памятнике Сикан примерно в 1050–1100 годах около 200 человек были убиты и ритуально похоронены во время сильного явления Эль-Ниньо. Исследователи предполагают, что по меньшей мере часть массовых жертвоприношений могла быть попыткой умилостивить богов после последствий этого погодного явления, в частности интенсивных дождей и наводнений в Перу.

Клаус предположил, что ритуальное насилие могло помогать ослаблять социальную напряженность, однако это не является установленной причиной низкого уровня межличностного насилия. Авторы также отметили, что жители долины могли иметь лучший доступ к морским ресурсам и речной воде для орошения, чем население некоторых высокогорных районов Перу. По их мнению, это могло обеспечивать больше продовольственных ресурсов и уменьшать основания для конфликтов.

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