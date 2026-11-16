В международном аэропорту Пунта-Кана в Доминиканской Республике задержали двух граждан Израиля, в чемоданах которых обнаружили 16 пакетов с веществом, предположительно являющимся кокаином. Задержание произошло, когда они готовились вылететь коммерческим рейсом во Франкфурт в Германии, сообщает Jerusalem Post со ссылкой на Национальное управление по контролю над наркотиками Доминиканской Республики.

Пакеты нашли в двойных стенках чемоданов

Подозрение сотрудников службы безопасности вызвали изображения, полученные при рентгеновском сканировании багажа. После этого к досмотру привлекли прокурора. В первом чемодане правоохранители нашли семь пакетов, во втором — девять.

По данным местных сообщений, обоим задержанным по 38 лет. Пакеты были обмотаны клейкой лентой и упакованы в полиэтиленовые пакеты. Их спрятали в специально оборудованных отсеках с двойными стенками чемоданов.

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Вещество направили на экспертизу

В совместной операции участвовали сотрудники Национального управления по контролю над наркотиками, служб безопасности аэропортов и гражданской авиации, а также таможенники. У задержанных также изъяли три мобильных телефона, электронное оборудование, иностранную валюту, паспорта и личные документы.

Задержанных передали прокурорам провинции Ла-Альтаграсия, которые могут обратиться с ходатайством о мерах пресечения по подозрению в нарушении доминиканского законодательства о наркотиках. Изъятые пакеты направили в Национальный институт судебных наук для установления точного состава вещества и его веса. Правоохранители также проверяют, могли ли задержанные быть участниками международной сети, которая, по версии следствия, вербует граждан Израиля для перевозки наркотиков в Европу.

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