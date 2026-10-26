В прибрежном городе Донгара в Западной Австралии провели специальный день подготовки к пожарам для женщин под названием «her safety, her plan». Инициативу начала косметолог Джемма Вудмор после того, как во время лесного пожара ей звонили и писали подруги, не знавшие, как действовать. Об этом сообщает ABC News.

Донгара расположена в 350 километрах к северу от Перта. В последние годы в районе города неоднократно возникали пожары, по которым объявлялись предупреждения высшего уровня Emergency Warning. Вудмор рассказала, что помогала эвакуировать нескольких знакомых: у некоторых из них не было партнёров, а партнёры других работали далеко от дома или тушили пожар.

Подготовка к эвакуации

По словам Вудмор, сфера пожарной безопасности часто является преимущественно мужской, поэтому женщины могут не решаться присоединяться к профильным встречам и не получать важные советы. После этого она сама вступила в добровольную пожарную бригаду.

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Участница обучения Фрея Смит отметила, что осознала необходимость плана действий в 2024 году, когда пожар подошёл примерно на 300 метров к её дому. Тогда она находилась с семьёй в другом штате, а за её имуществом и лошадьми присматривала знакомая. Она смогла перевезти животных в безопасное место.

План и необходимые вещи

Менеджер местных служб чрезвычайных ситуаций Мик Энтони, помогавший организовать мероприятие, сообщил, что программа включала подготовку дома, планирование эвакуации и практическое обучение использованию огнетушителя. Он подчеркнул, что люди часто имеют общий план, но не продумывают детали, которые становятся критически важными в стрессовой ситуации.

Энтони посоветовал заранее определить маршруты выезда, безопасное место для сбора семьи и подготовить аварийный набор. Он также рекомендовал взять документы во время эвакуации или хранить их цифровые копии. По его словам, такие знания могут быть полезны не только во время пожаров, но и в случае циклонов, наводнений или сильных штормов.

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