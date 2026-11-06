В столице Катара Дохе открылась архитектурная выставка Beyti Beytak – My Home Is Your Home, среди экспонатов которой — бамбуковый общественный центр, спроектированный пакистанской архитекторкой Ясмин Лари в 2024 году. Экспозиция размещена во дворце Фахада бин Али и будет работать до 29 мая 2027 года.

Как сообщает The Express Tribune, выставку организовал будущий музей Art Mill, а представили её Qatar Museums. В проекте участвуют более 40 архитекторов и архитектурных практик с Ближнего Востока, из Северной Африки и Южной Азии.

Общественный центр из бамбука

Работа Лари демонстрирует, как доступные на местах материалы и традиционные методы строительства могут применяться для нужд сообществ, пострадавших от стихийных бедствий. Конструкцию разработали на основе технологий Heritage Foundation of Pakistan — организации, соучредительницей которой Лари стала в 1980 году. Фонд обустраивал убежища и поселения для людей, пострадавших от разрушительного землетрясения и повторяющихся наводнений в Пакистане.

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Центр имеет веранду по периметру и купол с водонепроницаемой крышей из пальмовых листьев. В инсталляции показаны разные способы использования бамбука в конструкциях, а также гуманитарная, социальная, культурная и архитектурная модель развития, которую представляет Лари.

Архитектура для сообществ

Сокуратор выставки, архитектор и куратор Art Mill Museum Орельен Лемонье, сказал Arab News, что считает работу Лари прямым продолжением наследия египетского архитектора Хасана Фатхи. По его словам, как и Фатхи, она помогает бедным людям самостоятельно строить своё будущее.

Экспозиция объединяет чертежи, фотографии, макеты, фильмы и архивные материалы о трёх поколениях архитекторов, которые влияли на регион MENASA. Она состоит из семи разделов, посвящённых, в частности, общественным центрам, жилью в городах, мечетям, музеям, садам и переосмыслению традиционных оазисов. Впервые Qatar Museums и Art Mill Museum также открыли дворец Фахада бин Али для посетителей.

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