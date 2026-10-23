В столице Катара Дохе завершилась трёхдневная выставка Milipol Qatar, в которой приняли участие около 280 компаний из 33 стран. Производители представили дроны, роботов и решения на основе искусственного интеллекта для полиции, экстренных служб и промышленной безопасности, сообщает Euronews.

Участники из 33 стран

По словам члена организационного комитета выставки майора Халида Саадуна аль-Кувари, примерно 70% участников прибыли в Катар из-за рубежа. Он отметил, что мероприятие даёт правительствам возможность ознакомиться с системами, которые уже были испытаны в других странах, и оценить возможность их применения.

Генеральный менеджер West Bay Petroleum Александрос Лакатамитис рассказал, что дроны могут помогать при поиске пропавших людей на больших территориях. Программное обеспечение может анализировать снимки, сделанные во время полёта, и выявлять возможные признаки присутствия человека, чтобы спасатели определяли районы для дальнейших поисков.

Он также привёл пример промышленных инспекций: дрон с оборудованием для обнаружения газа может проверить место предполагаемой утечки, не направляя работника в потенциально опасную зону.

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Кибербезопасность и критическая инфраструктура

Параллельно с Milipol Qatar проходила вторая Дохийская международная конференция по искусственному интеллекту и безопасности. Её участники обсуждали ответственное применение ИИ, автономные системы и защиту критической инфраструктуры.

На семинаре по кибербезопасности заместитель директора департамента информационной безопасности Национального агентства кибербезопасности Катара Халид Аль-Наср заявил, что реагирование на кибератаку должно предусматривать не только восстановление ИТ-инфраструктуры, но и непрерывность либо своевременное восстановление жизненно важных государственных услуг. Он призвал включать кибербезопасность в планы восстановления после аварий и кризисного управления с чётким распределением ответственности.

Во время выставки Катар и Франция подписали план сотрудничества между министерствами внутренних дел на 2027–2030 годы, направленный на усиление координации и обмен опытом. В совместном заявлении после визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Доху говорилось, что расширенное партнёрство охватывает внутреннюю безопасность и гражданскую защиту. Премьер-министр Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани также дал старт шестым учениям Watan с участием структур безопасности, военных и гражданских структур.

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