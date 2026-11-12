Рандомизированное исследование с участием 80 бегунов-любителей показало, что массаж льдом, перкуссионный массаж и сочетание этих методов в течение 72 часов были связаны с лучшим восстановлением икроножных мышц после нагрузки, чем пассивный отдых. О результатах исследования, опубликованного в журнале Scientific Reports, сообщает News-Medical.

Как проводили эксперимент

Участников в возрасте от 18 до 40 лет поровну распределили на четыре группы: массаж льдом, перкуссионный массаж, комбинированный метод и пассивное восстановление. Все они выполнили пять подходов по 15 подъёмов на носки в тренажёре Смита с нагрузкой примерно 70% массы тела и медленной фазой опускания.

Активные процедуры начинали сразу после упражнения и проводили дважды в день в течение трёх суток — всего семь сеансов. Исследователи оценивали индекс реактивной силы, болезненность мышц, жёсткость медиальной и латеральной головок икроножной мышцы и ахиллова сухожилия, активность лактатдегидрогеназы, субъективную нагрузку и ощущение восстановления.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Результаты через три дня

Наибольший рост индекса реактивной силы зафиксировали в группе комбинированного восстановления — на 0,62 м/с. В группах массажа льдом и перкуссионного массажа показатель вырос на 0,52 и 0,49 м/с соответственно, тогда как при пассивном отдыхе — на 0,38 м/с. Преимущество комбинированного метода над отдельными процедурами основывалось на поисковых, а не основных сравнениях.

Болезненность мышц через 72 часа была ниже во всех группах активного восстановления. Её показатели составили 0,5 после массажа льдом, 0,3 после перкуссионного массажа и 0,1 после комбинированного подхода по сравнению с 1,5 в группе пассивного отдыха. В то же время ни один из активных методов не продемонстрировал статистически значимого преимущества над отдыхом по активности лактатдегидрогеназы через три дня.

Авторы отметили, что меньшая жёсткость тканей не обязательно означает заживление или улучшение спортивных результатов. Исследование также не устанавливает, могут ли эти подходы предотвращать травмы: участники выполняли контролируемые подъёмы на носки, а не беговую тренировку или соревнования.

Читай нас в