В США около половины участников исследования RECOVER с длительным COVID почувствовали существенное улучшение симптомов в течение трёх лет после инфицирования SARS-CoV-2. О результатах исследования, опубликованного в журнале Annals of Internal Medicine, сообщает Live Science.

Как оценивали улучшение

В исследовании приняли участие почти 1020 человек с длительным COVID, привлечённых к американскому проекту RECOVER Adult Study, который финансируют Национальные институты здоровья США. Участники проходили очные визиты и каждые три месяца заполняли анкеты о симптомах.

Учёные использовали 30-балльную шкалу 2024 LC Research Index, учитывавшую, в частности, усталость, «туман в голове», одышку и учащённое сердцебиение. Улучшением считалось снижение показателя до 10 баллов или менее во время двух последовательных визитов. Через два года после инфекции этому критерию соответствовали 36% участников, а через три года — 50%. У 26% участников через три года показатель был равен нулю, то есть на момент опроса они не сообщали ни об одном из симптомов, учтённых в исследовании.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Различия между группами пациентов

Вероятность улучшения существенно различалась в зависимости от преобладающих симптомов. Около 60% пациентов, у которых длительный COVID прежде всего проявлялся нарушением обоняния или вкуса, имели значительное улучшение за три года. Напротив, среди людей с симптомами, охватывавшими несколько систем организма, улучшение за этот период зафиксировали лишь у 19%.

К мультисистемной группе относились пациенты с проявлениями со стороны сердечно-сосудистой, нервной и пищеварительной систем. Иммунолог Кармен Шайбенбоген из берлинской университетской клиники Charité отметила, что течение в этой подгруппе напоминает миалгический энцефаломиелит/синдром хронической усталости, который также может возникать после инфекций. Исследователи и эксперт отметили, что такие подтипы следует учитывать при планировании клинических испытаний лечения длительного COVID.

Взрослые младше 46 лет улучшались чаще, чем более старшие участники, а пациенты, инфицированные вариантами Omicron, чаще имели положительную динамику, чем те, кто перенёс ранние варианты вируса. В то же время исследование не отслеживало, возникали ли у отдельных участников рецидивы после зафиксированного улучшения симптомов.

Читай нас в