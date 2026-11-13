В Демократической Республике Конго 28,8 млн человек испытывают острую продовольственную небезопасность, сообщило агентство Anadolu со ссылкой на Всемирную продовольственную программу ООН. Во Всемирной продовольственной программе ООН назвали уровень голода в стране тревожным.

Прогноз на 2027 год

Новые данные Интегрированной классификации фаз продовольственной безопасности, охватывающие период с 21 сентября по 2 ноября, свидетельствуют: с января по июнь 2027 года число людей, испытывающих острую продовольственную небезопасность, может превысить 30 млн.

Около 3,6 млн человек, сталкивающихся с продовольственной небезопасностью, находятся в чрезвычайных условиях.

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Наиболее сложная ситуация на востоке

Больше всего пострадали восточные провинции Северное Киву, Южное Киву и Итури. Представитель Фонда ООН в области народонаселения в ДР Конго Ален Акпаджи во время презентации данных в Киншасе отметил, что за этими цифрами стоят жизни женщин, перемещенных лиц и детей.

По его словам, во многих пострадавших регионах продовольственная небезопасность связана с затяжными конфликтами и насилием. Они ограничивают доступ к земле, нарушают сельскохозяйственное производство, работу рынков и источники средств к существованию населения. Представитель Министерства сельского хозяйства Конго Бенжамин Тойрамбе заявил, что правительство будет стремиться обеспечить профильные министерства значительными ресурсами для улучшения продовольственной ситуации в общинах.

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