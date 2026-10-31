В Демократической Республике Конго к декабрю 2026 года около 28,8 млн человек, или 23% проанализированного населения, могут испытывать высокий уровень острой продовольственной небезопасности. Об этом говорится в последнем предупреждении Интегрированной классификации фаз продовольственной безопасности, сообщает UN News.

Миллионы людей в чрезвычайных условиях

Более 3,6 млн человек, что составляет 3% проанализированного населения, находятся в чрезвычайных условиях согласно четвертой фазе классификации IPC. Поддерживаемая ООН система IPC оценивает тяжесть продовольственной небезопасности по пяти фазам, где пятая означает голод.

Наиболее сложная ситуация сложилась в провинциях Северное Киву, Южное Киву и Итури: там 10,4 млн человек находятся в третьей фазе IPC или выше. Территории Джугу, Физи, Шабунда и Валунгу классифицированы по четвертой фазе. Среди наиболее уязвимых групп — внутренне перемещенные лица, те, кто вернулся к местам проживания, беженцы и домохозяйства с низкими доходами.

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Прогноз на первую половину 2027 года

Аналитики IPC ожидают дальнейшего ухудшения продовольственной безопасности с января по июнь 2027 года. Число людей в третьей фазе или выше может вырасти до 30,3 млн, из которых 4,2 млн, вероятно, будут находиться в чрезвычайных условиях четвертой фазы.

Среди факторов кризиса названы затяжной конфликт и перемещение населения на востоке страны, распространение Эболы, рост цен на продукты, топливо и сельскохозяйственные ресурсы, а также сокращение гуманитарной помощи. Вспышка Эболы, начавшаяся в провинции Итури, распространилась на восемь провинций; на этой неделе число случаев превысило 10 тыс. IPC также предупреждает о возможных последствиях Эль-Ниньо, в частности о наводнениях, которые могут нарушить сельскохозяйственное производство и доступ к рынкам.

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