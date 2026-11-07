В Демократической Республике Конго число погибших в результате ночного нападения предполагаемых боевиков группировки Allied Democratic Forces (ADF) выросло до 33. Атака произошла в нескольких деревнях территории Бени в провинции Северное Киву на востоке страны, сообщает Anadolu Agency.

Нападение на территории Бени

По словам администратора территории Бени Шарля Омеонги, нападавшие одновременно атаковали населенные пункты около 23:00 по местному времени. Людей убивали мачете и огнестрельным оружием. Целями стали районы Лубумбаши, Кананга и Ямби-Яя.

Отступая в направлении леса, нападавшие поджигали дома и торговые заведения. По имеющимся данным, сгорели около 60 домов и предприятий, а также мотоциклы. Из-за нападения жители покидали свои дома и искали убежище в более безопасных соседних населенных пунктах.

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Действия армии и миссии ООН

Местные СМИ сообщили, что после развертывания подкреплений армия начала операции по преследованию нападавших. Нападение произошло после встречи главы миротворческой миссии ООН в Конго MONUSCO Джеймса Свона с руководителями провинции Северное Киву по поводу ситуации с безопасностью.

Свон подтвердил готовность MONUSCO поддерживать конголезские власти в восстановлении мира и безопасности и подчеркнул, что защита гражданского населения является приоритетом миссии. Угандийские и конголезские силы проводят совместные операции против ADF с 2021 года. По данным агентства, группировка много лет действует на востоке ДР Конго и связана с террористической организацией «Исламское государство».

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