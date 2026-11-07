В Демократической Республике Конго начали перемещать более 20 тысяч старателей, которые вручную добывали руду на участке Камиломбе в Колвези — центре медно-кобальтового пояса страны. Процесс начали после подписания 23 октября протокола об обязательствах сторон, сообщает The Rio Times.

Участок Камиломбе принадлежит государственной горнодобывающей компании Gécamines. Старателей должны поэтапно перевести в зону кустарной добычи ZEA 371. В различных сообщениях расстояние до нового участка оценивалось от 35 до 60 километров.

Компенсации и перевозка руды

Государственная служба SAEMAPE, поддерживающая мелких горняков, опубликовала списки владельцев выработок, которые должны получить компенсации, и выдает им жетоны для выплат. Размеры компенсаций не раскрывались.

Представитель местного горнодобывающего кооператива призвал старателей собрать руду, оставленную на брезенте. Ее должны доставить грузовиками в пункт закупки для отбора проб и оплаты.

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Протесты в Колвези

Перемещению предшествовали беспорядки в Колвези. 19 октября старатели нарушали движение транспорта, жгли шины и забрасывали транспорт камнями из-за проверок на предприятиях по переработке руды и в пунктах ее закупки. Часть горняков опасалась покидать Камиломбе без подходящего альтернативного участка для работы.

Депутат Национальной ассамблеи ДР Конго от района Мутшацша в провинции Луалаба Ален Кантенга 21 октября сообщил о значительном количестве погибших и раненых в столкновениях с силами безопасности. Официальные данные о количестве жертв не публиковались.

Советник министра горнодобывающей промышленности ДР Конго Чико Кебонте заявил, что в Колвези работает совместная комиссия с участием армии, полиции и военной юстиции. Губернатор Луалабы Фифи Масука Саини также призвала старателей продавать руду через надлежащим образом зарегистрированные кооперативы.

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