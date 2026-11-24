Согласно официальным данным, в эмирате Рас-эль-Хайма в Объединенных Арабских Эмиратах пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, в результате чего погибли 11 человек. Об этом во вторник сообщило Министерство внутренних дел ОАЭ, передает Cyprus Mail. Рас-эль-Хайма — один из семи эмиратов, входящих в состав страны.

Столкновение на дороге Аль-Ватан

По данным министерства, бригады скорой помощи и гражданской обороны присоединились к спасательным работам на месте аварии. Ведомство опубликовало эту информацию в заявлении в социальной сети X.

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Расследование продолжается

Экстренные службы обезопасили место столкновения, произошедшего на дороге Аль-Ватан, и регулировали движение транспорта на этом участке.

Министерство не назвало погибших и не сообщило, есть ли другие пострадавшие. Причины аварии расследуются. Ведомство заявило, что опубликует выводы после завершения проверки.

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