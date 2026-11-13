В эмирате Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах в результате масштабной дорожной аварии погибли 14 человек, еще 30 получили ранения. В столкновении, произошедшем в четверг, участвовали 23 транспортных средства. Данные о погибших и пострадавших обнародовало Министерство внутренних дел ОАЭ.

Соболезнования от Турции

В пятницу Министерство иностранных дел Турции выразило соболезнования семьям погибших и народу ОАЭ. В письменном заявлении ведомство сообщило, что глубоко опечалено человеческими потерями в результате аварии в Фуджейре.

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Турецкое внешнеполитическое ведомство также пожелало милости погибшим и скорейшего выздоровления пострадавшим. О заявлении Турции и данных об аварии сообщает Anadolu Agency.

Расследование причин

По данным Министерства внутренних дел ОАЭ, компетентные органы расследуют причины аварии. Пострадавшие в результате столкновения получают медицинскую помощь. Причину аварии в ведомстве не уточнили.

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