В ДТП с участием трех автомобилей в Саффолк-Парке, к югу от Байрон-Бея в Австралии, погибли несколько человек. Об этом сообщает ABC News.

Авария на Broken Head Road

Экстренные службы вызвали на место аварии на дороге Broken Head Road незадолго до 11:00 после сообщений о столкновении трех транспортных средств. Экстренные службы продолжают работать на месте происшествия.

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Состояние пострадавших

Парамедики службы скорой помощи штата Новый Южный Уэльс оказывают помощь нескольким пострадавшим. Двое из них, в том числе подросток, находятся в тяжелом состоянии. Еще один человек получил легкие травмы.

Для помощи был задействован вертолет Westpac Helicopter, однако на момент публикации ни одного пациента не доставили им в больницу. На Broken Head Road ввели перекрытие движения, поскольку вертолет должен был приземлиться на дороге. ABC отмечает, что информация об аварии уточняется.

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