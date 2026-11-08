В Дубае тройняшки, родившиеся примерно на два месяца раньше срока и проведшие более месяца в отделении интенсивной терапии новорожденных, хорошо развиваются дома. Почти через девять месяцев после родов врачи признали здоровыми всех троих детей, сообщает The National.

Изаан, Лияна и Эшааль родились 13 февраля в Emirates Speciality Hospital в Dubai Healthcare City. Их родители, пакистанская пара Сариш Икбал и Умер Наваз, впервые стали родителями.

Преждевременные роды

Беременность была высокого риска и требовала регулярного наблюдения. Икбал доставили в больницу после разрыва плодных оболочек и раскрытия шейки матки, что указывало на вероятность преждевременных родов. По словам Наваза, врачи решили провести родоразрешение, поскольку приоритетом была безопасность матери.

Роды длились почти девять часов. Дети были рождены путем кесарева сечения с интервалом примерно в час. Врачам потребовалось около пяти часов, чтобы стабилизировать состояние каждого новорожденного, после чего их перевели в специализированное отделение интенсивной терапии. Там они находились более месяца.

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Уход в больнице и дома

Через две недели после рождения детей, когда они все еще находились в отделении, в ОАЭ начались воздушные атаки. Наваз рассказал, что после возвращения семьи домой в районе Dubai Silicon Oasis были слышны звуки ракет и их перехватов, а от взрывов дрожали окна.

Врач по акушерству и гинекологии Анфал Акрам Аль-Машайхи отметила, что беременность тройней требует частых обследований, работы специалистов разных направлений и индивидуального планирования. Консультант по педиатрии и неонатологии Моника Каушал добавила, что уход за тремя недоношенными детьми одновременно требует четкого распределения обязанностей и координации от родильного зала до реанимации.

Врачи объяснили, что на 32-й неделе беременности органы и системы организма детей еще развиваются, поэтому им требуется тщательное наблюдение. По словам отца, обе девочки уже начали ползать.

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