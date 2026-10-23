Муниципалитет Дубая в ОАЭ подготовил 10 временных водосборных озёр в стратегических местах. Они должны принимать сток во время сильных осадков и снижать нагрузку на основные дренажные сети, сообщает The National.

Круглосуточное реагирование

По данным издания, для реагирования на чрезвычайные ситуации круглосуточно будет доступна команда из 675 человек. В неё входят инженеры, надзиратели, административный персонал, водители и полевые работники.

Генеральный директор Агентства по отходам и канализации муниципалитета Дубая Адель Мохаммед Аль-Марзуки заявил, что система реагирования сочетает специализированные команды, современное оборудование и гибкие оперативные планы для подготовки к сезону дождей.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Дренажная инфраструктура

По словам Аль-Марзуки, приоритетом является готовность инфраструктуры и экстренных ресурсов к изменению погодных условий, управление скоплениями дождевой воды и реагирование на обращения в зависимости от их срочности и потребностей конкретной локации.

Подготовка также предусматривает постоянный мониторинг, профилактическое обслуживание и координацию со стратегическими партнёрами. Ранее в октябре The National сообщало, что пропускную способность системы отвода дождевых вод в Дубае планируют увеличить в семь раз в рамках инфраструктурного проекта стоимостью 30 млрд дирхамов.

Читай нас в