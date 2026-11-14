Полиция Дубая в ОАЭ планирует установить дополнительные умные дорожные камеры после того, как в октябре было выявлено более 27 тысяч нарушений правил дорожного движения. Новое оборудование должно помочь эффективнее выявлять опасное поведение водителей, в частности использование телефонов за рулем и непристегнутые ремни безопасности, сообщает The National.

ИИ для выявления нарушений

Директор Генерального департамента дорожного движения полиции Дубая бригадир Джума Салем бин Сувайдан заявил, что действующие системы используют искусственный интеллект и современные технологии для точного выявления нарушений. По его словам, они могут фиксировать действия водителей, которые сложно заметить обычным дорожным патрулям.

Чиновник подчеркнул, что отвлечение за рулем является одним из самых опасных действий на дороге. Телефонные разговоры, просмотр социальных сетей, чтение или отправка сообщений отвлекают внимание водителя и сокращают время реакции в случае резкого торможения другого автомобиля, появления пешехода или изменения дорожной ситуации.

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«Дорога требует от водителя полного внимания. Любое отвлечение может иметь трагические последствия не только для водителя, но и для других участников дорожного движения», — заявил бригадир бин Сувайдан.

Штрафы за телефон и ремень безопасности

За использование мобильного телефона или отвлечение во время вождения в Дубае предусмотрен штраф в размере 800 дирхамов, что составляет около 217 долларов. Водителям с непристегнутым ремнем безопасности грозит штраф в размере 700 дирхамов.

Полиция также напомнила, что ремни безопасности снижают риск тяжелых травм при столкновениях, поскольку помогают предотвратить удары пассажиров об элементы салона или их выброс из автомобиля. Правоохранители пообещали принимать решительные меры против водителей, которые систематически нарушают правила или опасно управляют транспортом.

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