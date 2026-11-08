В Дубае представили электрический мусоровоз с запасом хода 150 км — The National

Муниципалитет Дубая в ОАЭ представил полностью электрический грузовик для сбора и перевозки отходов. Инициатива является частью работы города по развитию устойчивой системы обращения с отходами и защите городской среды, сообщает The National.

Запас хода и батареи

Электрический мусоровоз может проехать до 150 километров на одной зарядке. Он оснащен тремя литий-ионными батареями, совокупный вес которых составляет около 2,2 тонны.

В муниципалитете заявили, что внедрение электротранспорта в операции по сбору и перевозке отходов поддерживает переход к циркулярной экономике, помогает уменьшить зависимость от обычных транспортных средств, повысить энергоэффективность и сократить выбросы.

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Стратегия до 2041 года

Инициатива соответствует Комплексной стратегии управления отходами Дубая до 2041 года. Она предусматривает сокращение образования отходов на 18% и отведение 100% отходов со свалок к 2041 году.

Директор департамента операций с отходами муниципалитета Дубая Саид Сафар назвал использование электромобилей в сборе и перевозке отходов практическим шагом к применению чистых и инновационных технологий в ежедневной работе.

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