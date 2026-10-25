В Дубае в пятницу откроют последний мост в рамках реконструкции кольцевой развязки у Всемирного торгового центра. Мост длиной более километра обеспечит проезд между улицей Аль-Маджлис и 2nd December Street и сократит время в пути между ними с шести до одной минуты, сообщает The National.

Пропускная способность моста

По данным Управления дорог и транспорта Дубая, мост сможет пропускать до 3 тысяч автомобилей в час. После завершения работ проект будет включать пять мостов общей протяжённостью 5 км.

Власти эмирата ожидают, что реконструкция развязки будет полезна как минимум для 500 тысяч жителей и посетителей. По оценке управления, средняя задержка на перекрёстке должна сократиться на 12 минут — до 90 секунд.

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Стоимость и дальнейшие работы

Общая стоимость работ оценивается более чем в 696 млн дирхамов. Генеральный директор Управления дорог и транспорта Дубая Маттар Аль-Таир заявил, что реконструкция должна улучшить движение на шоссе Шейха Заида и сообщение между экономическими, коммерческими и жилыми районами эмирата.

Проект также дополняет модернизацию улицы Аль-Мустакбаль, запланированную на 2027 год. Она предусматривает строительство мостов и туннелей общей протяжённостью 1,5 км, а также расширение улицы до четырёх полос в каждом направлении.

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