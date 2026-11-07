В Дубае, ОАЭ, компания Lootah Robotics открыла первый в стране специализированный шоурум гуманоидных роботов. На открытии площадки возле Дубайского международного финансового центра пять роботов-гуманоидов проводили презентации, танцевали и играли в футбол с детьми. По данным The National, на мероприятии присутствовали десятки гостей, а трансляцию открытия посмотрели более 4 тысяч человек из разных стран.

Планы Дубая по роботизации

Основатель Lootah Robotics Юсиф Аль-Лута связал открытие с планом Дубая развернуть 200 тысяч роботов к 2032 году. Программа робототехники и автоматизации Дубая была запущена в 2022 году. Она также предусматривает увеличение вклада робототехники в ВВП эмирата до 9% и вхождение Дубая в десятку мировых центров робототехники и автоматизации.

Аль-Лута заявил, что роботы должны не заменять работников, а дополнять их работу. В день открытия в шоуруме было 28 роботов. По его словам, на следующий день ожидались еще три устройства, а на следующей неделе — еще 16.

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Продажа, аренда и техническое сопровождение

Компания предлагает не только гуманоидных роботов, но и модели для уборки, сервисных услуг и инспекций. В ее ассортименте также есть роботы для систем пожарной безопасности, предназначенные для строительных и нефтегазовых компаний. Над шоурумом расположены офисы и склад с дополнительными устройствами.

Lootah Robotics планирует продавать роботов отдельным клиентам и сдавать их в аренду. Стоимость покупки составляет от 50 тысяч до 3 миллионов дирхамов, а аренда стоит от суммы менее 5 тысяч дирхамов до сотен тысяч дирхамов. Компания продавала гуманоидных роботов частным покупателям еще до открытия шоурума и предлагает программирование, эксплуатацию и техническое обслуживание оборудования.

Рост рынка

По данным International Data Corporation, в первом полугодии 2026 года мировые поставки гуманоидных роботов выросли на 432% в годовом выражении — почти до 25 тысяч единиц. Выручка от их продаж превысила 740 миллионов долларов.

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