В Дубае, Объединённые Арабские Эмираты, открыли туннель длиной 1,65 км на улице Аль-Халидж. Новый шестиполосный проезд должен разгрузить движение между мостом Инфинити и районом Дейра. Туннель имеет по три полосы в каждом направлении и может пропускать до 12 тыс. автомобилей в час в обоих направлениях, сообщает The National.

Движение без светофоров

Туннель позволяет водителям двигаться без остановок на светофорах от конца съезда с моста Инфинити в Дейре до пересечения улиц Аль-Халидж и Аль-Вухейда. Ожидается, что маршрут улучшит доступ к жилым и коммерческим районам Абу-Хаиль, Аль-Вухейда и Аль-Мамзар, а также к Dubai Islands, рынку Waterfront Market и порту Аль-Хамрия.

Генеральный директор Управления дорог и транспорта Дубая Маттар Аль-Таир заявил, что проект должен улучшить движение на одной из самых загруженных транспортных магистралей города. По его словам, туннель обеспечит непрерывное движение между мостом Инфинити, Дейрой и Аль-Мамзаром и усилит связь между жилыми кварталами, торговыми центрами и туристическими локациями.

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Часть крупного дорожного проекта

Строительство также предусматривало замену круговых развязок на улицах Каир и Аль-Вухейда перекрёстками со светофорами, а также модернизацию дорог вдоль улицы Каир. К туннелю в направлении Аль-Мамзара должны подключить съезд с Dubai Islands.

Объект является частью 13-километрового проекта модернизации транспортного коридора Аль-Шиндага, который охватывает дороги Шейх-Рашид, Аль-Мина, Аль-Халидж и Каир. Проект включает обновление 15 перекрёстков и, по данным Управления дорог и транспорта, должен обслуживать около миллиона человек в районах Dubai Islands, Dubai Maritime City и Порт-Рашид. После завершения всех работ к 2030 году время в пути по коридору планируют сократить с одного часа 44 минут до 16 минут.

В туннеле также разместят мозаичное панно эмиратской художницы Марьям Аль-Хатбур. Работа из 36 млн элементов будет изображать панораму и достопримечательности Дубая, в том числе мост Инфинити. К строительству привлекли 2200 инженеров, техников и рабочих; управление сообщило почти о 11 млн отработанных часов без травм. Также 77% из примерно 522 тыс. кубометров грунта, извлечённого во время работ, повторно использовали в других проектах.

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