10 ноября в Дубае открывают 110-метровый пешеходный мост, который напрямую соединит арену Coca-Cola Arena в районе City Walk со станцией метро Burj Khalifa/Dubai Mall. По данным Управления дорог и транспорта Дубая, переход должен облегчить доступ к развлекательным локациям и улучшить пешеходную инфраструктуру города.

Пропускная способность моста

Мост сможет пропускать примерно 10 тысяч пешеходов в час, сообщило управление. Это составляет 59% вместимости Coca-Cola Arena во время одного мероприятия.

В Управлении дорог и транспорта ожидают, что проект поможет уменьшить дорожное движение вокруг City Walk и арены. Мост построила компания Meraas, входящая в Dubai Holding Real Estate, сообщает The National.

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План развития пешеходной сети

Строительство перехода является частью пятилетнего плана Управления дорог и транспорта по сооружению 31 пешеходного моста и туннеля в ключевых точках эмирата. Программа предусматривает повышение безопасности участников дорожного движения, развитие устойчивой мобильности и облегчение передвижения на первом и последнем километре маршрута.

Количество пешеходных мостов и туннелей в Дубае выросло с 26 в 2006 году до 178 в конце 2025 года. По информации управления, уровень смертности среди пешеходов снизился с 9,5 случая на 100 тысяч населения в 2007 году до 0,22 случая в 2025 году.

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