В Дубае изменят скоростные ограничения на пяти дорогах — The National

В Дубае, ОАЭ, с 1 ноября изменят ограничения скорости на пяти городских дорогах. Изменения осуществляют Управление дорог и транспорта Дубая и городская полиция в рамках Дубайской стратегии безопасности дорожного движения, сообщает The National. На трех улицах лимиты повысят, а на двух — снизят.

Участки с более высокими лимитами

На улице Аль-Асаиль лимит увеличат с 60 до 80 км/ч на участке между улицами Уд-Мета и Аль-Мейдан. На улице Аль-Мустакбаль между улицей Шейха Рашида и Аль-Мейданом ограничение вырастет с 60 до 70 км/ч.

Также с 60 до 70 км/ч повысят ограничение скорости на улице Латифа бинт Хамдан — на отрезке между магистралями Шейха Заида и Аль-Хаиль.

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Участки с более низкими лимитами

На улице Аль-Ребат скоростное ограничение снизят со 100 до 90 км/ч на участке между улицей Марракеш и магистралью Шейха Мохаммеда бин Заида. На улице Шейха Сабаха Аль-Ахмада Аль-Джабера Аль-Сабаха лимит уменьшат с 80 до 70 км/ч между улицами 2 Декабря и Халида бин Аль-Валида.

Новые ограничения должны вступить в силу 1 ноября.

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