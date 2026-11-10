12–13 ноября в Дублине проведут крупнейшую в истории Ирландии операцию по охране правопорядка и обеспечению безопасности во время саммита Европейского политического сообщества и неформальной встречи Европейского совета. Ирландскую полицию будут поддерживать Полицейская служба Северной Ирландии, сотрудники правоохранительных органов Латвии и Португалии, а также другие международные правоохранительные структуры. Иностранные офицеры не будут привлечены к непосредственному патрулированию, сообщает BBC News.

Усиленные меры безопасности

Комиссар полиции Джастин Келли заявил, что для правоохранителей это будут сложные дни, однако служба подготовилась к различным угрозам, в частности гибридным, нарушениям общественного порядка и другим вмешательствам. Как сообщает RTÉ, он также заявил, что недавние сообщения о минировании не имели достоверных оснований, а их авторы стремятся сеять раздор и дестабилизировать демократии.

На прошлой неделе ложные сообщения о бомбах поступили ирландскому общественному вещателю RTÉ, радиостанции NewstalkFM и в редакцию газеты Irish Independent. Из-за угроз также было нарушено выполнение ряда европейских авиарейсов.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

В течение четверга и пятницы полиция планирует провести 15 тысяч 12-часовых смен. Ежедневно будут дежурить более 500 сотрудников подразделений по обеспечению общественного порядка, 100 мотоциклистов, обученных сопровождению кортежей, и более 200 мотоциклетных эскортов. К поисковым группам привлекут более 200 специалистов, водное и кинологическое подразделения полиции, а также Силы обороны Ирландии. При необходимости может быть применена водометная машина.

Ограничения движения в городе

На встрече Европейского политического сообщества в четверг ожидают около 50 международных лидеров. В пятницу в Convention Centre Dublin пройдет неформальная встреча лидеров 27 государств ЕС и других международных лидеров. Участники будут прибывать через аэропорт Дублина и военный аэродром Кейсмент в Болдоннеле.

Власти предупредили о существенных перебоях в движении транспорта, прежде всего между аэропортами и центром города. Вокруг Convention Centre Dublin и Национальной галереи Ирландии установят кордоны безопасности, ограничат движение и парковку. Мост Сэмюэла Беккета закроют для транспорта с 20:00 среды. Аэропорт Дублина продолжит работу в обычном режиме, однако пассажирам рекомендуют приезжать заранее из-за возможных задержек на дорогах.

Читай нас в