Ирландские военные саперы обезвредили примитивное, но пригодное к использованию взрывное устройство в офисном здании на площади Меррион в центре Дублина, Ирландия. Об этом Jerusalem Post сообщило со ссылкой на заявление ирландской полиции.

Расследование инцидента

Полиция прибыла к зданию в пятницу днем после сообщения о подозрительном предмете. После первоначальной оценки правоохранители вызвали на место команду по обезвреживанию взрывоопасных предметов Сил обороны Ирландии.

Саперы привели устройство в безопасное состояние. Правоохранители начали расследование, однако не сообщили, когда именно устройство могли оставить в офисном здании, и не раскрыли других деталей.

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Возле саммита Европейского политического сообщества

Накануне, в четверг, на другой стороне площади Меррион состоялся ужин лидеров, участвовавших в саммите Европейского политического сообщества. На встрече в Национальной галерее Ирландии присутствовали президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Энди Бернем и премьер-министр Канады Марк Карни, который был гостем мероприятия.

Для ужина вокруг места проведения установили периметр безопасности, а дороги возле площади Меррион перекрыли. Полиция заявила, что двухдневное собрание стало крупнейшей операцией безопасности в ее истории. Саммит продолжился в пятницу неформальной встречей лидеров ЕС на другой площадке, примерно в 1,5 километра от места обнаружения устройства.

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