В Дурбане, ЮАР, четырём мужчинам предъявили обвинения после их задержания в рамках расследования нападений на иностранных граждан. Ещё одного задержанного отпустили. Как сообщает TimesLIVE, насилие и протесты в городе продолжаются, несмотря на присутствие полиции и военных.

Нападения в центре города и районе Береа

Полиция провинции Квазулу-Натал расследует, в частности, нападение на иностранца в центральном деловом районе Дурбана, произошедшее в среду днём, а также убийство иностранного гражданина, которого, по данным следствия, утром в четверг забили до смерти в центре города.

Следователи также открыли дело о нападении с намерением причинить тяжкий вред здоровью после того, как группа участников марша якобы атаковала двух иностранцев в районе Береа в четверг утром. Во время одного из инцидентов протестующие ворвались в визовый офис в районе Морнингсайд, где прозвучали выстрелы, было повреждено здание и избит иностранный гражданин.

В выходные в нескольких районах Дурбана также произошли столкновения между местными курьерами и курьерами-иностранцами. Для реагирования привлекались полиция и частная охрана.

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Критика действий силовиков

Кандидат в мэры от Демократического альянса Ханифф Хусен и кандидат от Active Citizen Coalition Имтиаз Сайед поставили под сомнение эффективность привлечения армии для поддержки полиции. Хусен заявил, что присутствие Южноафриканских национальных сил обороны не дало заметных результатов и не добавило жителям уверенности в безопасности.

Сайед призвал полицию реагировать на запугивание и подстрекательство к насилию. В то же время полиция заявляла, что во время маршей должна соблюдать баланс между защитой жизни и имущества, правом людей на протест и обеспечением соблюдения закона.

Заявления общественных организаций

Коалиция Siyafana Sonke, объединяющая 160 организаций против афрофобии и ксенофобии, утверждает, что нападения и поджоги вынудили некоторые семьи, в том числе с детьми, покинуть свои дома. Коалиция также заявила, что группы самосуда нападали на иностранцев, их предприятия и жильё. Организация сообщила, что центр приёма беженцев на Che Guevara Road заблокирован с 6 октября, а лагерь напротив него используется как пункт сбора для насильственных маршей.

Армия в понедельник опровергла распространяемые в социальных сетях утверждения, будто военные давали правительству предупреждения или рекомендации относительно притока иностранцев. Она также не ответила на критику результативности своего развёртывания, которое, согласно президентской директиве, должно завершиться в субботу.

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