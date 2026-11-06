Исследователи обнаружили длительное ртутное загрязнение в районе двух древних городов майя — Кобы и Шкача — на мексиканском полуострове Юкатан. Ученые проанализировали керны донных отложений из-под озер вблизи этих поселений и зафиксировали повышенное содержание ртути в разные периоды существования цивилизации майя, сообщает Channel NewsAsia.

Следы ртути в озерных отложениях

В Кобе резкий рост содержания ртути начался примерно в 250 году нашей эры и продолжался около 150 лет — в начале классического периода цивилизации майя. В Шкаче исследователи зафиксировали три таких периода: ориентировочно с 125 по 200 год, еще один — примерно во время повышения показателей в Кобе, а также примерно с 535 по 820 год.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Science Advances, отметили, что оно документирует ртутное загрязнение в северных низменностях майя — регионе, для которого ранее было мало таких данных. В образцах обнаружили одни из самых высоких концентраций ртути, зафиксированных для эпохи майя.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Киноварь и влияние на экосистемы

Майя широко использовали ярко-красную киноварь в качестве пигмента для росписей и храмов, а также в церемониях и погребальных обрядах. Этот природный минерал является сульфидом ртути и может быть токсичным. Ученые предполагают, что в Кобе и Шкаче, где киноварь не встречается в значительных природных количествах, она могла быть важным торговым товаром.

По словам руководителя исследования, профессора Обернского университета Мэтта Уотерса, самые высокие уровни загрязнения вокруг Кобы и Шкача на протяжении столетий превышали современные токсикологические нормативы и нормы по загрязнению. В отложениях также уменьшились или исчезли биологические маркеры бактерий, водорослей, цианобактерий, организмов с раковинами и комаров-звонцов. По словам Уотерса, это свидетельствует о том, что ртуть проникла на несколько уровней пищевой цепи.

Соавтор работы Саванна Вутен отметила, что данные не устанавливают прямой связи между ртутью и упадком городов майя классического периода. В то же время исследование указывает на ртутное загрязнение как еще один возможный фактор среди экологических и климатических нагрузок, пришедшихся на этот период.

Читай нас в