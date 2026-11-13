13 ноября в южном иранском портовом городе Джаск слышали взрывы. О последствиях в самом городе или в других районах провинции Хормозган не сообщалось, передаёт Anadolu Agency со ссылкой на государственное агентство IRNA, которое цитирует местные источники.

Сообщения из Хормозгана

Сообщение о взрывах в Джаске поступило на следующий день после того, как IRNA сообщило об ударе «врага» по южному городу Сирик.

Корпус стражей исламской революции Ирана заявил 13 ноября, что нанёс удар по американскому радару раннего предупреждения в Бахрейне и уничтожил его. По утверждению корпуса, это стало ответом на атаку на телекоммуникационную башню в Сирике.

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Заявления Ирана и США

В то же время Центральное командование США сообщило, что американские силы перехватили два иранских ударных беспилотника, направлявшихся в сторону Бахрейна. По данным CENTCOM, в результате не было пострадавших или повреждений.

Джаск расположен на иранском побережье Оманского залива, к востоку от Ормузского пролива. Пролив является важным маршрутом международных поставок нефти.

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