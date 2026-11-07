В Джизане ненадолго объявили предупреждение об опасности — Anadolu Agency
7 ноября в городе Джизан на юго-западе Саудовской Аравии ненадолго объявили предупреждение о потенциальной опасности. Через несколько минут Служба гражданской обороны Саудовской Аравии сообщила, что опасность миновала.
Призыв следовать указаниям
Как сообщает Anadolu Agency, ведомство опубликовало заявление в социальной сети X и призвало людей следовать официальным указаниям, избегать скоплений и съемки.
Эскалация в регионе
Предупреждение прозвучало на фоне ракетных и дроновых атак хуситов по территории Саудовской Аравии и военной эскалации в соседнем Йемене.
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С 2015 года Саудовская Аравия возглавляет военную коалицию, которая поддерживает международно признанное правительство Йемена в борьбе против хуситов. Хуситы контролируют столицу Йемена Сану и ряд других провинций с 2014 года.
По данным агентства, нынешняя эскалация началась в июле после периода относительного затишья, наступившего после перемирия при посредничестве ООН, начавшегося в апреле 2022 года.