В ущелье Джуукан в австралийском регионе Пилбара археологи собрали около 50 тысяч артефактов во время полномасштабных раскопок остатков священного скального укрытия. Некоторые находки датируются примерно 50 тысячами лет — периодом, когда, по оценкам археологов, коренные жители Австралии достигли этой засушливой внутренней территории.

Раскопки проводятся на землях народа Пууту Кунти Куррама и Пиникура, известного как PKKP, в пределах горнодобывающего комплекса Brockman компании Rio Tinto, примерно в 60 километрах к северо-западу от Том-Прайса. Скальное укрытие было разрушено во время санкционированного горного взрыва Rio Tinto в 2020 году, что вызвало международное осуждение. Над остатками памятника установили большой купол для их защиты.

Редкие орудия и следы быта

Как сообщает ABC News, экспедицию, заказанную PKKP, возглавляет археолог Майкл Слэк из Scarp Archaeology. По его словам, присутствие аборигенов на этом месте можно непрерывно проследить более чем за 50 тысяч лет, что делает Джуукан одним из важнейших археологических памятников Австралии.

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Среди находок есть каменное режущее орудие возрастом 40–50 тысяч лет, а также лезвие с рукоятью, датируемое примерно тремя тысячами лет. Рукоять изготовлена из смолы спинифекса и помета кенгуру. Археологи также обнаружили фрагмент раковины baler, который может свидетельствовать о дальних торговых маршрутах с побережья, расположенного в 350 километрах.

Данные о древней жизни

Ученые зафиксировали остатки около 200 очагов и возможные остатки подстилки из бумажной коры в задней части пещеры. Среди десятков тысяч фрагментов костей они нашли доказательства того, что тасманийские дьяволы обитали в засушливых внутренних районах Австралии до исчезновения на материке примерно 3200 лет назад.

Геохимический анализ артефактов должен помочь установить происхождение сырья, а исследование обугленных органических остатков — восстановить рацион людей, живших в укрытии в разные периоды. Традиционные владельцы земли из PKKP заявили, что результаты работ способствуют исцелению после разрушения памятника. Сообщество также планирует реконструировать скальное укрытие, ориентируясь на воссозданные в натуральную величину французские пещеры Ласко и Шове, однако Джуукан вряд ли станет туристической локацией.

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