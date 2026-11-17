В Египте число рождений среди иностранных граждан в 2025 году выросло на 22% — до 31 158. В то же время среди египтян зарегистрировали 1 952 128 рождений, что на 16 268, или 0,8%, меньше, чем годом ранее, сообщает The National.

Снижение рождаемости среди египтян

По данным Центрального агентства Египта по общественной мобилизации и статистике, коэффициент рождаемости снизился с 18,5 до 18,1 на тысячу населения. Суммарный коэффициент рождаемости в прошлом году составил 2,36 ребенка на одну женщину против 2,41 в 2024 году и 3,5 по данным демографического исследования 2014 года.

Число рождений среди египтян примерно на 28% ниже показателя 2014 года, когда в стране зарегистрировали 2,72 млн рождений. Правительство Египта стремится замедлить прирост населения с помощью программ планирования семьи, информационных кампаний, а также поддержки образования и экономических возможностей для женщин. Стратегия на 2023–2030 годы предусматривает снижение суммарного коэффициента рождаемости до 2,1 ребенка на женщину.

Рождения среди иностранцев

Из 31 158 рождений среди иностранных граждан 13 992 пришлись на суданских детей — это 44,9% общего числа. Опубликованная статистика не объясняет, связано ли увеличение с численностью иностранного населения, особенностями регистрации или уровнем рождаемости.

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Египет принимал людей, покинувших свои страны из-за региональных конфликтов, в том числе сирийцев после начала войны в 2011 году и суданцев после начала боевых действий в апреле 2023 года. По правительственным данным, на которые ссылаются агентства ООН, к январю 2026 года в страну прибыли 1,5 млн человек из Судана.

В конце октября Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев зарегистрировало в Египте около 1,08 млн беженцев и лиц, ищущих убежище, среди них 843 387 суданцев и 81 491 сириец. Министр иностранных дел Бадр Абдельатти в апреле заявлял, что страна принимает более 10,5 млн беженцев и мигрантов.

Естественный прирост населения

Несмотря на спад рождаемости, население Египта продолжало расти: число рождений превысило число смертей примерно на 1,342 млн в 2025 году. Это немного меньше показателя предыдущего года — около 1,357 млн. Этот расчет естественного прироста не учитывает миграцию.

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