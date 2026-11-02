В Египте исследователи обнаружили под холмом Ком C в древнем городе Буто крупное сооружение возрастом около 2600 лет. Для поисков использовали радарные снимки спутника Sentinel-1 Европейского космического агентства и электроразведочное сканирование грунта, сообщает Live Science.

Сооружение под холмом Ком C

Буто, современный Тель-эль-Фараин, расположен в северо-западной части дельты Нила. В древности город считался священным центром культа богини-кобры Уаджит. Археологи годами исследовали верхние слои памятника, где обнаруживали остатки Птолемеевской и Римской эпох, однако более глубоким раскопкам мешал высокий уровень грунтовых вод.

Радарные данные указали на овальную аномалию длиной 128 метров и шириной 62 метра. После этого команда проложила 15 параллельных линий электрической томографии на участке площадью около 5400 квадратных метров. Метод позволяет оценивать подземные слои по прохождению электрического тока через грунт.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Песчаное основание для стен из сырцового кирпича

На глубине от трех до шести метров исследователи зафиксировали крупное сооружение из сырцового кирпича, которое отнесли к XXVI династии, или Саисскому периоду 688–525 годов до нашей эры. Датировка основывается на стратиграфии, форме кирпича, керамике и радиоуглеродном анализе связанного органического материала. Назначение сооружения окончательно не установлено: авторы исследования предполагают, что это могла быть гробница, жилище жрецов или религиозное святилище.

Под стенами, на глубине шести-семи метров, обнаружили толстый слой чистого песка. Ученые считают, что его использовали в качестве основания, которое могло распределять вес сооружения, отводить воду и защищать кирпич от влаги в неустойчивых глинистых грунтах дельты Нила. Раскоп размером 10 на 10 метров подтвердил наличие массивных стен из сырцового кирпича на песке. Рядом нашли фигурки ушебти и шабти, а также известняковый алтарь с каналами, где сохранились высохшие остатки, совместимые со следами животной крови.

Читай нас в