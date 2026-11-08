В Египте сошел с рельсов поезд, пострадали не менее 64 человек — The National

В провинции Гиза в Египте сошел с рельсов пассажирский поезд, пострадали не менее 64 человек. Поезд следовал по маршруту Каир — Асуан, несколько его вагонов опрокинулись возле развязки Герза, сообщает The National.

Эвакуация пострадавших

Для эвакуации пострадавших задействовали 52 автомобиля скорой помощи. По данным Министерства здравоохранения Египта, 54 пострадавших доставили в больницу Аль-Васта в провинции Бени-Суэйф, еще 10 — в больницу Аль-Айят в Гизе.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Работа больниц

Министр здравоохранения Халед Абдель Гаффар приказал больницам и медицинским учреждениям в Гизе и Бени-Суэйфе повысить уровень готовности и предоставить пострадавшим необходимую экстренную и медицинскую помощь. В ведомстве заявили, что следят за состоянием пострадавших и обеспечивают им полный объем медицинской помощи.

Железнодорожные аварии в Египте не являются редкостью. Издание отмечает, что среди распространенных причин таких инцидентов в стране — человеческий фактор на переездах и неисправности систем сигнализации. Египет в течение нескольких лет тратит миллиарды долларов на модернизацию железнодорожной сети, поездов и путей.

Читай нас в