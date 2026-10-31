В Египте микроавтобус столкнулся с крупным грузовиком на автомагистрали к западу от Каира. В результате аварии погибли 10 человек, еще 24 получили ранения, сообщает Asharq Al-Awsat со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

Где произошла авария

ДТП произошло возле города 6 Октября — крупного города-спутника в провинции Гиза, расположенного на западной окраине египетской столицы. По данным чиновников, состояние 10 пострадавших оценивается как критическое.

Представитель Министерства здравоохранения Хоссам Абдель Гаффар заявил, что данные о погибших и раненых являются предварительными. Власти продолжают оценивать ситуацию после столкновения.

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Серия смертельных ДТП

Авария стала очередной в череде смертельных дорожных инцидентов в Египте. Дорожные аварии в стране ежегодно приводят к ранениям более 75 тысяч человек и гибели более 5 тысяч человек, согласно данным государственного статистического агентства Египта.

Ранее в этом месяце к западу от Каира 13 человек погибли, а 34 получили ранения, когда крупный грузовик врезался в туристический автобус. В прошлом месяце авария автобуса на Синайском полуострове унесла жизни 22 человек, среди которых были 10 туристов из Иордании.

В августе на севере Египта по меньшей мере 18 человек, многие из которых были детьми, погибли в результате столкновения двух пикапов, перевозивших сельскохозяйственных поденных работников.

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