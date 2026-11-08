8 ноября в районе Аль-Айят в провинции Гиза в Египте, примерно в 52 километрах к югу от Каира, столкнулись два поезда. По меньшей мере четыре человека погибли, еще 88 получили ранения, сообщает Euronews со ссылкой на египетские власти.

Столкновение на маршруте в Асуан

По данным Министерства транспорта Египта, поезд, направлявшийся в провинцию Файюм на юго-западе страны, врезался в хвост другого поезда, следовавшего в южную провинцию Асуан. В результате удара один из поездов сошел с рельсов. Какой именно состав сошел с рельсов, власти не уточнили.

Пострадавших доставили в ближайшие больницы для оказания медицинской помощи. Число погибших и раненых подтвердило Министерство здравоохранения Египта.

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Президент поручил расследовать аварию

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил в социальных сетях, что распорядился немедленно расследовать причины аварии и установить ответственных. Египетская железнодорожная администрация сообщила о направлении на место экстренных служб и кранов, чтобы убрать обломки и как можно скорее восстановить движение поездов.

В сентябре в том же районе столкнулись два грузовых поезда. Тогда пострадали машинист и его помощник.

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