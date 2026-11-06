В Йемене в конце октября зафиксировали 9 730 пострадавших в результате военной эскалации: 1 771 человек погиб, еще 7 959 получили ранения. За пять дней число таких случаев выросло на 658, а среднесуточное количество пострадавших увеличилось примерно с 93 до 132, сообщает Asharq Al-Awsat со ссылкой на данные медицинских организаций и отчет кластера здравоохранения.

Больше всего пострадала провинция Лахдж

В провинции Лахдж зарегистрировали 309 пострадавших — 47% новых случаев. Самый высокий показатель смертности зафиксировали в провинции Мариб: там погибли 36 из 172 пострадавших. Только 30 октября в районах Аль-Джуба и Хариб, а также на линии фронта в Аль-Джауфе сообщили о 117 пострадавших, среди которых было 20 погибших.

Кластер здравоохранения, объединяющий 31 сектор, предупредил об ухудшении работы служб на западном побережье Йемена. В районе Аль-Вазия прекратили работу все три медучреждения, поддерживаемые партнерами. Ограничения доступа также не позволили собрать данные за октябрь в районе Дубаб.

Перемещение людей и нехватка помощи

По данным Международной организации по миграции, число внутренне перемещенных лиц в Йемене превысило 320 тысяч, причем большинство людей покинули свои дома в течение последних двух месяцев. С начала прошлого года из районов Аль-Мудараба и Аль-Ара в Лахдже переместились около 43 тысяч человек, а во временной столице Адене находятся более 56 тысяч переселенцев.

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В Таизе цены на товары первой необходимости выросли в три-пять раз. В отчете также зафиксировали 28 новых или восстановленных мест проживания для 21 273 человек без отдельного управления и гуманитарного сопровождения. Еще 74 456 человек проживали в 105 локациях в западных районах Таиза, которые в том месяце перешли под контроль хуситов.

Система здравоохранения недофинансирована

Всемирная организация здравоохранения финансирует девять мобильных медицинских бригад при потребности в 30–40, а также четыре стационарных медицинских центра при потребности в 25–35. В то же время число случаев холеры в пяти наиболее пострадавших провинциях снизилось с 639 на 40-й эпидемиологической неделе до 443 на 43-й. Для 23 районов с совокупным населением 2,25 млн человек ВОЗ определила приоритетным получение одной дозы пероральной вакцины против холеры.

Гуманитарным поставкам помешали ограничения доступа: из-за них отменили рейсы в Сану, запланированные на 29 октября и 3 ноября. Из 31 млн долларов, необходимых для 90-дневного плана гуманитарного реагирования, ВОЗ получила 3,7 млн. В отчете назвали критическими незакрытыми потребностями систему направления пациентов, хирургическое учреждение второго уровня, расширение возможностей интенсивной терапии, в том числе обеспечение топливом 77 медучреждений, и реабилитацию после выписки.

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