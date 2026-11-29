Коалиция во главе с Саудовской Аравией, воюющая против хуситов, в воскресенье призвала гражданское население эвакуироваться из йеменского порта Рас-Иса на побережье Красного моря. Призыв был распространен из соображений безопасности людей.

Маршрут эвакуации

Представитель коалиции Турки аль-Малики опубликовал обращение в социальной сети X и добавил карту с определенным маршрутом эвакуации из Рас-Исы, сообщает Anadolu Agency. Других подробностей относительно призыва он не привел.

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Рост напряженности

Призыв к эвакуации прозвучал на фоне усиления военной напряженности в Йемене между международно признанным правительством страны и хуситами. В то же время хуситы продолжают осуществлять атаки беспилотниками и ракетами на Саудовскую Аравию. Агентство не уточнило, когда именно должна состояться эвакуация и кого именно она охватывает.

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