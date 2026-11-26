В Йемене Международный комитет Красного Креста организовал первый с июля обмен останками людей, погибших в боях, между правительством страны и хуситами. Операция продолжалась с 24 по 26 ноября: останки доставляли из контролируемого хуситами Дамара в подконтрольную правительству провинцию Лахдж, а также из Лахджа в Сану, сообщает Anadolu Agency.

Комитет не уточнил количество переданных останков, отметив, что их будут идентифицировать соответствующие органы. Обмен провели по просьбе обеих сторон конфликта. Операция состоялась после подписания сторонами в Маскате в декабре 2025 года совместной декларации об обращении с останками погибших с сохранением их достоинства.

Бои вблизи Саны

Тем временем йеменская армия заявила о столкновениях с хуситами в районе Махзам-Мас в округе Маджзар на севере провинции Мариб — примерно в 80 километрах от Саны. Это первый случай, когда военные уточнили расстояние от одного из фронтов до столицы после усиления боевых действий в июле.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Армия также сообщила о столкновениях к юго-востоку от города Аль-Хазм в северной провинции Аль-Джауф и об авиаударах по позициям хуситов в провинции Таиз. Представитель вооруженных сил Йемена заявил, что правительственные войска при поддержке Народного сопротивления осуществили 767 операций по поражению целей, в том числе 30 авиаударов, 665 артиллерийских ударов, 39 ударов беспилотниками и 33 удара из ракетных установок.

Потери с августа

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что с августа по 23 ноября в результате эскалации боевых действий в Йемене погибли 2 361 человек, еще 10 982 получили ранения. В общей сложности это составляет 13 343 погибших и раненых. ВОЗ не уточнила, охватывают ли эти данные гражданских лиц, военных или обе категории.

За неделю с 17 по 23 ноября организация зафиксировала 101 погибшего и 463 раненых. Больше всего потерь за этот период было в Марибе — 60 погибших и 335 раненых.

Читай нас в