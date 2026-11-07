Хуситы заявили, что серия ударов по селу аш-Шария к северу от столицы Йемена Саны унесла жизни по меньшей мере 27 человек, еще около 30 получили ранения. Представитель базирующегося в Сане министерства здравоохранения Анис аль-Асбахи сообщил, что большинство пострадавших составляли женщины и дети.

Как сообщает Al Jazeera, движение хуситов, также известное как «Ансар Аллах», обвинило в ударах коалицию во главе с Саудовской Аравией, которая поддерживает правительственные силы Йемена. Глава Высшего политического совета хуситов Махди аль-Машат заявил, что группировка отомстит за атаку. Саудовская Аравия и правительство Йемена не комментировали сообщения об ударах, а Al Jazeera не смогла независимо проверить эти данные.

Бои в Марибе и Аль-Джауфе

Тем временем правительственные войска Йемена заявили, что при поддержке боевой авиации и беспилотников после нескольких часов боев отразили наступление хуситов в провинции Мариб. По их утверждениям, военные уничтожили укрепления и боевую технику противника.

Правительственные силы также сообщили о продвижении в районы провинции Аль-Джауф, контролируемые хуситами. Там бои продолжались третий день в рамках операции «Рассвет Йемена», которую международно признанное правительство начало более месяца назад, чтобы вернуть территории, контролируемые хуситами.

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Взаимные обвинения

Представитель правительственных сил полковник Маджед ан-Назили заявил, что армия осуществила 875 атак на позиции хуситов, нейтрализовала около 130 командиров и бойцов группировки, а также уничтожила или вывела из строя 50 транспортных средств и ракетных установок. Al Jazeera не смогла независимо проверить эти заявления.

Накануне хуситы и правительство Йемена также взаимно обвиняли друг друга в атаке на рынок в Таизе, где погибли гражданские лица. Хуситы заявили, что за два дня в результате саудовских авиаударов погибли 55 мирных жителей, тогда как представители правительства возложили ответственность за большинство жертв на хуситов.

Отдельно хуситы заявили о шести атаках баллистическими и крылатыми ракетами и беспилотниками по целям в Саудовской Аравии и йеменских провинциях Аль-Джауф и Мариб. Представитель коалиции Турки аль-Малики сообщил, что над регионом Эр-Рияда сбили баллистическую ракету хуситов.

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