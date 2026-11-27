В йеменской провинции Таиз правительственное Управление по вопросам осады заявило, что с 10 августа по 17 ноября в результате обстрелов и снайперского огня хуситов погибли 42 женщины и девочки, еще 161 получила ранения. В ведомстве также сообщили о вынужденном перемещении десятков тысяч женщин на фоне продолжающейся военной эскалации.

Управление возложило на хуситов ответственность за нарушения в отношении женщин и девочек, в частности за прямые обстрелы, снайперские атаки и убийства. Эти данные являются заявлением правительственного органа Таиза.

Удары в Таизе и Эль-Джауфе

По данным Anadolu Agency, 27 ноября йеменская армия сообщила, что ее авиация нанесла удар по позициям хуситов на горе Дахих, на фронте Аль-Акруд на юге Таиза. Военные не привели информации о результатах авиаудара.

Фронт Аль-Акруд имеет стратегическое значение из-за близости к южному въезду в Таиз и горе Сабир, с которой видна значительная часть города. Официальный военный сайт September Net также сообщил об ударах беспилотников правительственных сил по транспортным средствам хуситов на нескольких фронтах в северной провинции Эль-Джауф. О последствиях этих ударов не сообщалось.

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В то же время хуситы обвинили Саудовскую Аравию в авиаударах в провинциях Таиз, Эль-Ходейда и Саада. Anadolu Agency представило это как заявление группировки.

Гибель полицейского в Лахдже

В юго-западной провинции Лахдж от ранений умер начальник полиции Грин-Сити капитан Авас Мохаммед Искандар. По информации местных источников, на которые ссылался независимый сайт Al-Masdar Online, он получил ранения 24 ноября во время взрыва, направленного против его патруля в районе Аль-Фаюш.

Обстоятельства взрыва и личности причастных к нему остаются неустановленными. По данным агентства, боевые действия между правительственными силами Йемена и хуситами усилились с июля, в частности в провинциях Таиз, Лахдж и Мариб.

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