Силы безопасности Йемена в провинции Шабва задержали 13 предполагаемых членов ячейки хуситов и изъяли грузовик с оружием, боеприпасами и взрывчаткой. По данным The National, об операции сообщила администрация губернатора Шабвы Авада аль-Вазира, который также возглавляет провинциальный комитет безопасности.

Оружие доставили морем

Согласно предварительным данным следствия, груз доставили лодкой и передали членам ячейки на южном побережье Йемена. В отчете, представленном губернатору, утверждается, что груз планировали далее переправить для хуситов.

Среди изъятого были снайперские винтовки, боеприпасы, самодельные взрывные устройства, которые власти назвали особенно разрушительными, а также различные виды снарядов. Расследование продолжается: правоохранители устанавливают обстоятельства контрабанды, возможных участников более широкой сети и других причастных лиц.

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Атака на Силы быстрого реагирования

Изъятие произошло через несколько дней после удара баллистической ракетой по бойцам Сил быстрого реагирования в Шабве. По информации администрации губернатора, в результате атаки погибли 77 человек, еще 195 получили ранения.

Хуситы взяли на себя ответственность за удар, заявив, что атаковали скопление сил «саудовского врага», которыми якобы руководили офицеры Саудовской Аравии. Группировка также утверждала, что среди десятков погибших и раненых были саудовские военные. Власти Саудовской Аравии оперативно не ответили на запрос о комментарии.

Губернатор Шабвы призвал силовые и военные подразделения усилить готовность, наблюдение и проверки на сухопутных и морских маршрутах, а также улучшить координацию и обмен разведывательными данными, чтобы предотвращать новые попытки контрабанды и проникновения.

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