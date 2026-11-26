Как сообщает Cyprus Mail, 72-летняя палестинка Фадха Вадха погибла в результате ночной стрельбы в Иерихоне на оккупированном Западном берегу. Свидетели и палестинские чиновники заявили, что по району стреляли израильские поселенцы.

Свидетельства жителей

По словам очевидцев, группа поселенцев начала стрелять возле дома Вадхи. Палестинские жители в ответ бросали камни, чтобы защититься. Позже, как утверждают свидетели, прибыли другие поселенцы и открыли огонь по палестинским домам.

Родственник погибшей Ахмед Ареф рассказал, что пуля попала Вадхе в голову, когда она стояла перед своим домом. Во время похорон жена её сына Наама Фидхат сказала, что после появления поселенцев в районе жители постоянно подвергались нападениям.

Ранения и задержание сына

Сын погибшей Арафат приехал к дому, услышав о ранении матери. Его жена Наама Фидхат заявила, что он находился в состоянии шока и случайно въехал в автомобиль поселенца, припаркованный на подъездной дороге. По словам свидетелей, в машине никого не было.

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После этого поселенцы начали стрелять и ранили нескольких человек, в том числе Арафата в туловище, утверждают очевидцы. Фидхат заявила, что машину скорой помощи, в которой её мужа везли в больницу в Рамалле, остановили израильские военные и задержали его. По её словам, утром военные также задержали её сына — внука Фадхи Вадхи.

Версия израильских военных

Израильские военные не комментировали гибель женщины, но сообщили об инциденте, во время которого автомобиль с палестинцами якобы ускорился в направлении израильской машины и врезался в неё. По версии военных, палестинцы вышли из автомобиля и атаковали израильтян, после чего те открыли огонь. Военные сообщили о пострадавших с обеих сторон.

Около двух недель назад поселенцы поселились в домах в районе Дуюк аль-Тахта на окраине Иерихона. Совет Биньямин, представляющий поселенцев в этой местности, заявил о приобретении восьми домов у палестинцев. Губернатор Иерихона Хусейн Хамаель ранее заявлял, что землю нельзя было законно приобрести, поскольку она принадлежит государству.

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