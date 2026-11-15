В Старом городе Иерусалима в Израиле продолжается проект по адаптации улицы Христианского квартала для людей на инвалидных колясках и родителей с детскими колясками. Дорога датируется примерно 135 годом нашей эры, когда город при римлянах назывался Элия Капитолина. Работы предусматривают сохранение оригинального каменного мощения, сообщает Jerusalem Post.

Как обустроят улицу

Проект реализуют Министерство по делам Иерусалима, департамент доступности муниципалитета Иерусалима, Управление древностей Израиля и компания East Jerusalem Development Ltd. Работы выполняются с учетом местного рельефа и при участии консультантов по доступности. Также планируется заменить подземные водопроводные и электрические сети.

Эксперты Управления древностей Израиля задокументировали 50 камней римского мощения. Примерно половину из них оценили как находящиеся в сложном для консервации состоянии. Древнее покрытие полностью разберут: каждый камень пронумеруют, измерят и задокументируют перед демонтажем. После оценки состояния специалисты определят, какие камни вернут на улицу, а какие оставят в хранилище.

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Сохранение исторического покрытия

Оригинальное римское мощение вновь уложат с восточной стороны улицы полосой шириной около полутора метров. Западную часть покроют ровным настилом, пригодным для передвижения на инвалидных колясках. Во время работ также будут обновлять фасады зданий, навесы и соединения с прилегающими улицами.

Первые работы с римским покрытием этой улицы проводились в 1977 году в рамках обновления инфраструктуры и рынка Старого города. Тогда археологи обнаружили на глубине около 60 сантиметров остатки дороги византийского периода, которые связали со средневековой Патриаршей улицей. Эти камни подняли до современного уровня дороги и интегрировали в ее покрытие.

По данным участников проекта, в Старом городе уже сделали доступными около шести километров переулков на территории примерно один квадратный километр в пределах городских стен.

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