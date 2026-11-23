В Брюсселе, Бельгия, обучающая платформа Европейского Союза EU Academy не работала в понедельник из-за более масштабной кибератаки на Европейскую комиссию. Платформа является образовательным хабом с курсами и семинарами, которые готовят институты ЕС, сообщает Channel NewsAsia. О кибератаке на Комиссию сообщили на прошлой неделе.

Утечка данных пользователей

Представитель Европейской комиссии Томас Ренье заявил, что EU Academy пострадала в рамках выявленной киберкампании против Комиссии. По его словам, инцидент привел к утечке персональных данных пользователей платформы.

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Пользователей EU Academy проинформировали об инциденте через сайт платформы в понедельник. На момент заявления представителя платформа оставалась недоступной.

Расследование продолжается

Европейская комиссия продолжает расследование, чтобы установить, кто стоит за кибератакой. Ренье подчеркнул, что Комиссия пока не может раскрыть информацию о возможных причастных к инциденту.

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