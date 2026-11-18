В ЕС число инфекций крови, вызванных устойчивой к лечению бактерией Klebsiella pneumoniae, выросло на 72% в 2019–2025 годах. Это существенно отдаляет ЕС от цели сократить показатель на 5% к 2030 году, сообщает Politico со ссылкой на данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.

Устойчивость к антибиотикам

Инфекции, связанные с этой бактерией, представляют значительную угрозу для пациентов в больницах. Их летальность обычно составляет от 40% до 70%. Некоторые штаммы Klebsiella pneumoniae приобретают устойчивость почти ко всем антибиотикам, включая новые препараты, и могут вызывать тяжелые заболевания и смерть.

Руководитель направления по противодействию таким инфекциям в Европейском центре профилактики и контроля заболеваний Кристиан Гиске назвал данные об устойчивой к лечению Klebsiella pneumoniae самой большой проблемой среди собранной за прошлый год информации о лекарственно-устойчивых бактериях в Европе. По оценкам, устойчивость к противомикробным препаратам ежегодно приводит к 35 тысячам смертей в странах ЕС, Исландии и Норвегии.

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Профилактика в больницах

Центр призвал усилить инфекционный контроль в медицинских учреждениях, поскольку бактерия передается между пациентами. Речь, в частности, идет о тщательной гигиене рук, правильном использовании средств индивидуальной защиты и эффективной очистке и дезинфекции помещений.

В то же время странам ЕС удалось снизить число инфекций крови, вызванных метициллин-резистентным золотистым стафилококком: в 2025 году их было на 19% меньше, чем в 2019-м. Это превысило цель по сокращению на 15% к 2030 году. Однако число случаев устойчивых к лекарствам инфекций, вызванных кишечной палочкой, за тот же период выросло на 16,4% вместо запланированного сокращения на 10%.

Потребление антибиотиков в ЕС в 2019–2025 годах уменьшилось на 5%, хотя цель к 2030 году предусматривает снижение на 20%. Доля антибиотиков, соответствующих критериям Всемирной организации здравоохранения, в 2025 году достигла 62,5% при целевом уровне не менее 65%.

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