В Европейском союзе в 2025 году выросла частота инфекций кровотока, вызванных тремя видами устойчивых к антибиотикам бактерий, хотя общее потребление антибиотиков снизилось. Как сообщает News-Medical, ЕС достиг лишь одного из пяти целевых показателей по потреблению антибиотиков и антимикробной резистентности, установленных на 2030 год.

Потребление антибиотиков сократилось

В 2025 году общее потребление антибиотиков в ЕС было на 6,9% ниже, чем годом ранее. В то же время оно было лишь на 5% ниже уровня 2019 года, тогда как цель ЕС предусматривает сокращение на 20% к 2030 году.

Доля антибиотиков группы Access по классификации Всемирной организации здравоохранения выросла с 61,5% в 2024 году до 62,5% в 2025 году. Целевой показатель составляет не менее 65%. Девять стран ЕС достигли этого уровня в 2025 году, а восемь поддерживают его с 2019 года.

Показатели резистентности выросли

Частота инфекций кровотока, вызванных метициллин-резистентным золотистым стафилококком, выросла с 4,50 до 4,56 случая на 100 тысяч населения. Несмотря на это, она оставалась на 19% ниже, чем в 2019 году, и не превысила целевой порог на 2030 год — 4,79 случая на 100 тысяч населения.

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Частота инфекций, вызванных кишечной палочкой, устойчивой к цефалоспоринам третьего поколения, выросла с 11,08 до 12,13 случая на 100 тысяч населения. Это на 16,4% выше базового уровня 2019 года и больше целевого показателя в 9,38 случая.

Инфекции, вызванные Klebsiella pneumoniae, устойчивой к карбапенемам, выросли с 3,50 до 3,75 случая на 100 тысяч населения. С 2019 года их частота увеличилась на 72%, хотя цель ЕС предусматривает снижение на 5%.

Авторы исследования подчеркивают необходимость усиления инфекционного контроля в больницах, в частности соблюдения гигиены рук, проведения уборки, скрининга и изоляции пациентов. Они также призывают к программам рационального назначения антибиотиков, предусматривающим надлежащую диагностику, выбор препарата, дозировку и продолжительность лечения.

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