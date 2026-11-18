В 2025 году лесные пожары в Европейском Союзе охватили 1 079 538 гектаров. Согласно докладу Объединённого исследовательского центра Еврокомиссии, этот сезон стал самым интенсивным за всё время наблюдений в Европе. Как сообщает Anadolu Agency, площадь выгоревших территорий более чем вдвое превысила средний показатель за 18 лет — 364 885 гектаров.

Пик пришёлся на август

Примерно половина всей площади, пройденной огнём в ЕС, пришлась на первые три недели августа. На страны западного Средиземноморья пришлось 52% выгоревшей площади в Евросоюзе. Испания и Португалия вместе обеспечили 63% общего показателя.

Данные по 46 странам и территориям

Европейская информационная система лесных пожаров, которой управляет Объединённый исследовательский центр, зафиксировала 23 180 пожаров в 46 странах и территориях Европы, Северной Африки и Ближнего Востока. Они охватили в общей сложности 2 242 195 гектаров — на 20% больше, чем в 2024 году, и почти в 2,5 раза больше, чем в 2023 году.

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Национальные данные из 35 стран и территорий свидетельствуют, что в Испании, Португалии, Италии и Греции пожаров было меньше, чем обычно, однако они охватили большие площади. В девяти странах, в том числе Германии, Нидерландах и Норвегии, и количество пожаров, и выгоревшая площадь превысили средний показатель за десять лет. В то же время Эстония зафиксировала самый спокойный пожарный сезон с начала отчётности в 2000 году.

В Великобритании в марте зарегистрировали 220 лесных пожаров. В Нидерландах 5 апреля уровень пожарной опасности достиг наивысшей отметки, а в Швеции высокий уровень опасности фиксировали уже 3 апреля.

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